من صفقة سرية على «فيس بوك» إلى الحبس.. قصة الدولارات وخدعة السيارة بمنشأة ناصر

من أمام شاشة كمبيوتر، وعبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بدأ «خالد . ك»، 44 عاما، عقد صفقته الكبرى مع صاحب حساب يدعى «تيسير . م»، 39 عاما، وعلى مدار عدة محادثات سرية تم الاتفاق على تغيير 700 ألف جنيه بعملة الدولار بسعر 20 جنيها للدولار الواحد، لكن الأمر لم يتم كما جرى التخطيط له والاتفاق عليه بين الطرفين.

ما حدث وفقا للتحقيقات التى باشرتها النيابة العامة وما ذكرته تحريات مباحث القاهرة تضمن تفاصيل جديدة، حيث توجه خالد لمقابلة تيسير في منطقة منشأة ناصر لتغيير العملة عقب الاتفاق فيما بينهما، لكن الأمور لم تتم وفق ما تم الاتفاق عليه.

هجوم غير متوقع

في جانب مظلم من شارع شبه خال من المارة في منطقة منشأة ناصر، كان خالد يجلس في سيارته، في انتظار تيسير الذي سيقوم بتسليمه الدولارات، لكنه بدلا من ذلك فوجئ بأربعة أشخاص بينهم تيسير هددوه بالسلاح والاستيلاء على المبلغ وفروا هاربين.

3 دقائق وقصة أخرى

العملية لم تستغرق سوى 3 دقائق، جلس بعدها المجني عليه مذهولا، وعندما فاق من صدمته توجه إلى قسم شرطة منشأة ناصر مختلقا قصة أخرى حيث قال إنه مقيم في منطقة المعادي بالقاهرة، وذكر أنه تعرف على المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغبته في شراء سيارة، واتفق معه على التقابل في أحد الأماكن بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور وصوله فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارتين بمغافلته واستولوا منه على مبلغ مالي أثناء معاينته للسيارة ولاذوا بالفرار.

تراجع عن الأقوال

خلال التحقيقات ناقض المتهم أقواله عدة مرات حيث ذكر موديلات مختلفة للسيارة التى كان ينوى شراءها، ما أثار ريبة ضابط المباحث فتم تضييق الخناق عليه حتى عدل عن أقواله، وأقر بأنه حضر للمنطقة محل البلاغ لمقابلة أحد الأشخاص لاستبدال المبلغ المالي المستولى عليه إلى عملة أجنبية بسعر أقل من السوق المصرفية بقصد الإتجار به، وفور وصوله للمكان المشار إليه فوجئ بتواجد المذكورين واستولوا منه على المبلغ المالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

اعترافات المتهم

تحركت مامورية أمنية من مباحث القاهرة وألقت القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر المتهم الأول «تيسير» بسابقة تعرفه على المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامه بقدرته على استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية أقل من السوق المصرفية، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وارتكاب الواقعة، كما أقروا بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشاد ثلاثة من المتهمين ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة ومشغولات ذهبية تم شراؤها من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

عقوبة المتهمين

من جانبه، قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية السابق، إن القانون غلَّظ العقوبة على المتهمين في تلك القضايا، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

واضاف أنه وفقا للقانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.