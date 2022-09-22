الجامعات الأهلية الدولية تعلن بدء التحويلات الداخلية لمختلف البرامج

كثفت الجامعات الأهلية الدولية الأربعة «الملك سلمان والجلالة والعلمين والمنصورة» من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، وفق كافة القواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقبول الطلاب الجدد، فضلًا عن البدء في أعمال التحويلات الداخلية من برنامج لآخر، وفق الحدود الدنيا للبرنامج والأماكن الشاغرة فيه.

«الشناوي»: الجامعة استقبلت ما يقرب من 5000 طالب للعام الجديد

في البداية قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الدولية: «اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري هو آخر يوم لقبول الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد»، موضحًا أن الجامعة استقبلت ما يقرب من 5000 طالب للعام الجديد، ويوجد بعض الأماكن الشاغرة المحدودة في بعض الكليات.

وأضاف «الشناوي» لـ«الوطن»، أنه تم فتح باب التحويلات الداخلية للبرامج المختلفة، أيضاً التحويلات من جامعات أجنبية دولية، مؤكدًا أن الجامعة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب الذين يدرسون بالخارج وهو هدف استراتيجي من أهدافها الحيوية.

ضوابط قبول التحويلات الداخلية

وأكد «الشناوي»، أن قبول التحويلات الداخلية يتم على أساس الأماكن الشاغرة وحصول الطالب على الحد الأدنى للكلية التي يريد الالتحاق بها، لافتاً إلى أن الجامعة تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريس على يد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.

ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إلى أن الجامعة قائمة على أفضل تكنولوجيا وأقوى بنيه تحتية مجهزة وتوفر شراكات دولية شهادات مزدوجة مع جامعة أريزونا الأمريكية فهي جامعة ذكية من الجيل الرابع للجامعات، فضلاً عن كونها تشمل فندق سكنى على أعلى مستوى.

«الخولي»: قبول ما يقرب من 1800 طالب وطالبة في مختلف البرامج

من جانبه، قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الدولية، إنه توجد أماكن شاغرة محدودة في كلية المعاملات القانونية والأعمال، موضحاً أنه تم فتح باب التحويلات الداخلية من برنامج لأخرى وهذا لا يعني قبول طلاب من خارج الجامعة.

وأضاف «الخولي» لـ«الوطن»، أن الطلاب الذين يحق لهم التحويل هم الذين أدوا اختبارات القبول بالجامعة، لافتاً إلى قبول ما يقرب من 1800 طالب وطالبة في مختلف البرامج الدراسية، ويجر حالياً الكشف الطبي للطلاب الجدد.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أنه يجر حالياً تسجيل المقررات الدراسية لطلاب المستوى الثاني الذين اجتازوا المستوى الأول للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أنه يجر وضع اللمسات النهائية لعقد بروتوكول تعاون في برنامج العلوم الطبية الحيوية مع جامعة «نوتنج هام ترنت» هي جامعة بريطانية إنجليزية.

ونوه رئيس جامعة المنصورة الدولية، إلى أن البرنامج سيمنح شهادة مزدوجة من خلال دراسة الطالب للمناهج الدراسية بتوقيتات مختلفة في الجامعتين.