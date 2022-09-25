تحركات مكثفة لمجلس مصدري الأثاث لفتح أسواق جديدة في تنزانيا

بدأ المجلس التصديري للأثاث في زيادة تحركاته في عدد من دول القارة الأفريقية، لفتح أسواق جديدة، وزيادة حركة الصادرات إلى الأسواق بمختلف أنحاء القارة، حيث أطلق المجلس بعثة تجارية إلى تنزانيا، من المقرر أن تستمر حتى يوم 29 سبتمبر الجاري.

وأكد المجلس التصديري للأثاث، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن البعثة التي تضم عدداً من الشركات المصدرة والراغبة في اختراق أسواق أفريقيا، وممثل بها العديد من الجهات، منها جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين، ستكون تحت رعاية «بنك مصر».

وبحسب بيان المجلس التصديري، فإن البعثة تستهدف عقد لقاءات مع كبار المستوردين في تنزانيا، إضافة إلى سلاسل البيع، وتجار التجزئة، ومعارض الأثاث، بجانب مصممي الديكور الداخلي، ومطوري المشروعات، وشركات البناء، ومنصات البيع الافتراضية، وإدارات الفنادق ومديري المشتريات.

التوجه للأسواق الأفريقية

وقالت نهى نهاد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن البعثة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو فتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية، مشيرةً إلى إن المجلس خاطب كافة القطاعات التصديرية، من أجل المشاركة في تلك البعثة، موضحةً أن وجود كافة الجهات المعنية كداعم ومشارك من شأنه الانعكاس إيجابياً على تحركات المجلس في أسواق القارة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الشركات المصدرة سيقع عليها دور استغلال البعثة للترويج للمنتج المصري، ودراسة السوق بشكل معمق، وأكدت في الوقت ذاته، أن البعثات التجارية بشكل عام تعتبر استثمار طويل الأجل، مما يعني أن العائد من تلك البعثة يتطلب المزيد من العمل مع الأسواق المستهدفة، كي تؤتي ثمارها المطلوبة.

تراجع صادرات الأثاث المصري 20%

وسجلت صادرات الأثاث المصري تراجعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 20%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 117 مليون دولار.

وتأتي البعثة التجارية للمجلس التصديري للأثاث بالتوازي مع تحركات موازية من جانب العديد من المجالس التصديرية، من بينها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمجلس التصديري لمواد البناء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والتي قامت بتنظيم بعثات تجارية مشابهة إلى دول أفريقية، منها كينيا والسنغال.