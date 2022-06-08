مسؤول تنفيذ محور جيهان السادات: يقلل زمن الرحلة ويصل حتى شارع رمسيس

كشف المهندس محمد عبد الكريم، مسؤول تنفيذ محور جيهان السادات - محور الفردوس سابقا - أن المحور يعد من أكبر وأهم المحاور التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث يصل المحور من مدينة نصر حتى شارع رمسيس.

الانتهاء من المرحلة الأخيرة من محور جيهان السادات

وأشار مسؤول تنفيذ محور جيهان السادات، خلال حديثه إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من المرحلة الأخيرة من محور جيهان السادات، التي تقع بشارع أحمد سعيد، بمنطقة العباسية.

وأوضح عبد الكريم، أن المحور أطلق عليه في بداية تنفيذه اسم محور الفردوس، ولكن تكريما لذكرى الراحلة جيهان السادات، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الراحلة جيهان السادات على المحور.

وأضاف مدير تنفيذ محور جيهان السادات - محور الفردوس سابقا - أن المحور يساهم في تقليل المسافة ووقت الرحلة، لكونه يختصر كثيرا من الوقت، بعيدا عن الشوارع والمناطق المزدحمة والمتكدسة، أمثال شارع رمسيس.

المحور ساهم بشكل كبير في تقليل التكدس داخل الشوارع والكباري

كما أشار عبد الكريم إلى أن محور جيهان السادات، يمكن الوصول إليه من خلال الكثير من المداخل، منها كوبرى 6 أكتوبر، شارع الطيران، الحى العاشر، وسط البلد، القاهرة الجديدة، المقطم، وغيرها من المناطق.

وأكد مدير تنفيذ محور جيهان السادات، على أن المحور منذ الانتهاء من مراحله المختلفة، ساهم بشكل كبير فى تقليل التكدس داخل الشوارع والكباري التى كانت تعاني من الزحام الشديد، خاصة وقت الذروة.

ونوه عبد الكريم على أن محور جيهان السادات، يساهم في تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى الحد من التلوث الناتج عن احتراق وقود السيارات.