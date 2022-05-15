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تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات
12:25 م | الأحد 15 مايو 2022
ارشيفية

ارشيفية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل، الأمر الذى يتطلب الغلق الكلي لشارع الخليفة الظافر بالوصلة من شارع أبو الفوارس وحتى شارع على أمين بمدينة نصر بالإتجاه القادم من عبدالله العربى تجاه شارع على أمين، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

التحويلات المرورية لاستكمال المونوريل

الإتجاه القادم من شارع عبدالله العربى يسلك يمينا شارع أبو الفوارس فيساراً شارع البخارى وصولاً لشارع على أمين.

على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12,05  صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2022 ولمدة 10 أيام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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