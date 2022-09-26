انطلاق المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الأربعاء المقبل

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انطلاق المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، يوم الأربعاء المقبل.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المؤتمر يعقد على مدار يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في دورته السادسة تحت شعار «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص» بمدينة شرم الشيخ.

بحث مصادر الإنفاق على المعاشات التقاعدية

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، أن المؤتمر يناقش اقتصاديات أنظمة التأمين الاجتماعي وحجم الإنفاق على المعاشات بحلول 2050، وبحث مصادر الإنفاق على المعاشات التقاعدية على مدى العقود المقبلة، وخيارات الإصلاح في العديد من البلدان.

مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق خطة إصلاح نظام المعاشات

أشارت التأمينات إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق خطة إصلاح نظام المعاشات، لتحقيق الإستفادة القصوى لـكلا من المؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين وكذلك صاحب العمل، لافتة إلى أن دول الجوار اعتبرت مصر ملهمة في مقاصدها، وتستحق المحاكاة وكذلك الدراسة.

وأكدت التأمينات أن مصر وضعت ورقة عمل لمناقشتها بالمؤتمر تتناول أهم التحديات التي يواجهها نظام التأمين الإجتماعي في مصر وكذلك خطة الإصلاح التي وضعتها للتغلب علي تلك التحديات و ضمان الإستدامة المالية للنظام، كما يتم مناقشة التحديات والإصلاحات الممكنة لإستدامة المعاشات التقاعدية فى العالم العربي، وتأثير أزمة جائحة كورونا على أنظمة التأمين الاجتماعي والدروس المستفادة.

وأضاف «عوض»، وفق بيان للتأمينات الاجتماعية، أن نظام التأمين الاجتماعي المصري من أقدم أنظمة التأمين في العالم، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة في العالم العربي تتشابه نظام تأميناتها أو تشتق من النظام المصري مما يجعل مصر قبلة رئيسية للعديد من الدول لمناقشة كافة التجارب التأمينية.

وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات أن مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال رقمنة المنظومة التأمينية للتيسير على المواطن المصري.