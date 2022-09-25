الإمارات وألمانيا توقعات اتفاقية استراتيجية لحل أزمة الطاقة

ووقع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، اتفاقية استراتيجية في مجال الطاقة والنمو الصناعي، اليوم الأحد، خلال جولة شولتز إلى الشرق الأوسط لإبرام صفقات طاقة جديدة، ودراسة إقامة تحالفات جديدة لحل أزمة الطاقة.

من جهته، أكد الشيخ محمد بن زايد أن التعاون والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية هي السبل لمعالجة مختلف القضايا والأزمات، ومواصلة النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، وفقا ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.