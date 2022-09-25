الإمارات: يجب منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة

قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، ريم الهاشمي، إن هجمات الحوثيين مثال على خطورة امتلاك الإرهابيين لأسلحة عابرة للحدود، مضيفة في كلمة بلادها أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أنه يجب منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة المتطورة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت الهاشمي، أنه يجب الوصول لعالم خال من أسلحة الدمار الشامل خصوصا في منطقة «الشرق الأوسط»، مجددة دعوة بلادها لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

الهاشمي: المرحلة المقبلة تتطلب حلول مبتكرة لمواجهة تحديات العصر

وأشارت الوزيرة الإماراتية، إلى أن التحركات في المنطقة تمثل أمثلة جيدة لتجاوز خلافات الماضي، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتطلب حلول مبتكرة لمواجهة تحديات العصر.

وطالبت الهاشمي، إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث «أبو موسى - طنب الكبرى - طنب الصغرى»، مشيرة إلى أن «أبو ظبي» تبني علاقاتها الخارجية بناء على السلام والازدهار المشترك.

الوزيرة الإماراتية: «أبو ظبي» ستواصل مسارها الإنساني لدعم الشعوب المتضررة

ولفتت الوزيرة الإماراتية، إلى الحاجة للعمل على إعادة الثقة في النظام الدولي القائم حاليا، وتابعت الهاشمي قائلة، إن الأزمات الحالية في العالم تهدد المكتسبات التي حققتها البشرية. وأضافت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاونة الدولي، أن بلادها ستواصل مسارها الإنساني لدعم الشعوب المتضررة دون أي اعتبارات.

وتنابععت ريم الهاشمي قائلة، إن تغير المناخ يتطلب التزام الجميع بالعمل على الأجندة البيئية.