اقتصادي بريطاني: أزمات المناخ تؤثر على المعيشة وتؤدي لتغيرات اجتماعية

لطالما حذر العلماء من أن تغير المناخ سيؤثر سلباً على أنماط الطقس وظروف المعيشة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت هذه التحذيرات تتحول الآن إلى حقيقة مؤلمة، والأسوأ من ذلك، أن النتائج السلبية المحتملة تتزايد، فالظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر والعواصف الشديدة والفيضانات، باتت أكثر احتمالاً مما تتوقعه التوزيعات الإحصائية العادية.

اتخاذ إجراء علاجي سريع قبل أن تسوء الأمور

وقال مارك كليف، الأستاذ بمعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، وكبير الاقتصاديين لمجموعة «آي إن جي» العالمية، إنه «لا شيء من هذا يبشر بالخير، على مستوى الاستقرار السياسي أو الازدهار الاقتصادي في المستقبل»، وأضاف في مقال له بموقع قناة «سي جي تي إن» الصينية، أن «أفضل أمل لنا هو اتخاذ إجراء علاجي ضروري، قبل أن تسوء الأمور».

الاحتباس الحراري يؤدي إلى طقس أكثر تقلباً

وتابع «كليف» أن العالم أصبح يدرك بشكل متزايد أن الاحتباس الحراري يؤدي إلى طقس أكثر تقلباً، حيث كانت هناك موجات حرارة قياسية حول العالم هذا العام، ليس فقط في الهند، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 49.2 درجة مئوية، ولكن أيضاً في أماكن مثل المملكة المتحدة 40.2 درجة مئوية، كما تشهد فرنسا والصين أسوأ موجات جفاف على الإطلاق.

وأدت أربع سنوات متتالية من مواسم الأمطار الجافة في شرق إفريقيا إلى تعريض أكثر من 50 مليون شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقاً لدراسة جديدة يدعمها برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وفي الوقت نفسه، ضربت العواصف والفيضانات المدمرة مناطق أخرى مثل مدغشقر وأستراليا والولايات المتحدة وألمانيا باكستان وبنجلاديش وجنوب أفريقيا.

الطقس المتطرف يؤدي لتحولات اجتماعية مفاجئة

وبغض النظر عن الأضرار التي لحقت بالبيئة المادية، فإن الطقس المتطرف قد يؤدي بالتالي إلى تحولات مفاجئة ودائمة في بعض الأحيان، في المواقف الاجتماعية والسياسة العامة، فعندما يبدأ الناس في فقدان منازلهم أو مصادر رزقهم أو حتى حياتهم، يجب على السياسيين حل تلك المشكلات، والمثير للدهشة أنه بينما يتضح أثر الأحوال الجوية القاسية، لا يزال البعض يتغاضون على نطاق واسع، عن دورها في تسريع التغييرات المختلفة.

وأوضح «كليف» أن صدمات الطقس وتغير المناخ، تتسبب في معاناة قد تجذب انتباه المجتمعات أكثر بكثير من التحذيرات من حدوث أضرار على المدى الطويل، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن دعم العمل المناخي يكون أكبر بالنسبة لأولئك الذين عانوا شخصياً من الطقس المتطرف، وتابع أن هذا من شأنه تحفيز اتخاذ إجراءات بهدف الحفاظ على السياسات اللازمة الداعمة للاستقرار.