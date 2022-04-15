«برنامج الغذاء العالمي» يعلن تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا

أعلن «برنامج الغذاء العالمي»، أن الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور مع استمرار العملية العسكرية الروسية في البلاد. وكان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، قال في فيديو، إن روسيا حولت «البحر الأسود» و«بحر آزوف» إلى واحد من أخطر البحار على كوكب الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكانت قناة العربية الإخبارية، أشارت في وقت سابق، إلى سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف» ومدينة «خيرسون» الواقعة في جنوبي البلاد.

القوات الروسية تأسر مرتزق بريطاني يدعى «آيدن أسلين» في أوكرانيا

بدورها، أسرت القوات الروسية، مرتزق بريطاني يدعى «آيدن أسلين»، واعترف انه وصل إلى أوكرانيا في فبراير 2018 للانضمام إلى القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه في البداية كان هناك 8 أو 9 أجانب.

أوكرانيا تعلن إجلاء 2557 شخصا عبر ممرات إنسانية

من جانبه، قال مسؤول أوكراني، إنه تم إجلاء 289 شخصا، امس الخميس من مدينة «ماريوبول» الساحلية المحاصرة، مشيرا إلى إجلاء 2557 شخصا من مدن أوكرانية عبر ممرات إنسانية.

بدورها، فرضت «لندن» عقوبات على «يوجين تينينباوم» و«ديفيد دافيدوفيتش» على اعتبارهما مقربين من مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن العقوبات تأتي في إطار الإجراءات المتخذة ردا على العملية الروسية.

ويخضع كل من تينينباوم ودافيدوفيتش لتجميد أصول بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني «12 مليار يورو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت «باريس»، أنها قررت أن تعيد قريبا سفارتها في أوكرانيا إلى «كييف» من مدينة «لفيف» الواقعة في غربي البلاد.

من جانبه، أسقط حرس حدود بيلاروسيا، مساء أمس الأول، إسقاطه طائرة مسيرة «درون» عند الحدود مع ليتوانيا، وقالت «لجنة حرس الحدود» البيلاروسية، هلى «تليجرام»، إن الطائرة المسيرة «رباعية المراوح» كانت تحلق من الجانب الليتواني صوب أراضي بلادها.