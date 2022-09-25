الممثل الأمريكي أليك بالدوين يستقبل مولودته السابعة من زوجته هيلاريا

استقبل الفنان الأمريكي أليك بالدوين، ابنته السابعة من زوجته هيلاريا بالدوين، التي أطلق عليها اسم إيلاريا كاتالينا إيرينا بالدوين، وفقًا للبيان الصادر عنه، إذ قال: «كم نشعر بالامتنان للترحيب بابنتنا الصغيرة في هذا العالم، فهي ساحرة ومليئة بالحب مثل جميع أطفالنا الذي باركنا بهم الله»، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وأضاف أليك بالدوين البالغ من العمر 64 عامًا: «أشقاؤها متحمسون للغاية ويتناقشون حول من تشبه أكثر.. يسعدنا أن نقدم لكم طفلتنا إيلاريا»، ووولدت الطفلة يوم الخميس 22 سبتمبر، وكانت تزن 6 أرطال و13 أونصة، وفقًا لما أعلنته والدتها في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام».

هيلاريا بالدوين: أطفالي محظوظين بالنشأة في عائلة كبيرة

ونشرت هيلاريا بالدوين، مقطع فيديو للطفلة الصغير إيلاريا عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «إنها هنا.. نحن متحمسون جدًا لتقديم حلمنا الصغير الذي تحول إلى حقيقة»، التي سبق وأعلنت حملها في مارس الماضي، قائلة: «أحد أجمل الأشياء التي مر بها أطفالي هو وجودهم في عائلة كبيرة، وكيف يمكن لقلب كل منهم أن ينمو ويزدهر مع كل شقيق جديد، تتسع محبتنا ولا يمكننا الانتظار لاحتضان طفلنا الصغير الجديد هذا الخريف».

7 أطفال لـ أليك وهيلاريا بالدوين خلال 10 سنوات

أنجب أليك وهيلاريا خلال زواجهم المستمر لـ 10 سنوات/ 7 أطفال، وهم «إيلاريا المولودة حديثا، ماريا لوسيا فيكتوريا البالغة من العمر 18 شهرًا، إدواردو «إيدو» باو لوكاس البالغ من العمر عامين ونصف، روميو أليخاندرو ديفيد البالغ من العمر 4 أعوام، ليوناردو أنجيل تشارلز البالغ من العمر 5 أعوام، رافاييل توماس البالغ من العمر 7 أعوام، وكارمن جابرييلا البالغة من العمر 8 سنوات»، ويعتبر أليك أيضًا أب لـ إيرلندا بالدوين البالغة من العمر 26 عامًا، من زوجته السابقة كيم باسنجر.