التعليم توجه «المديريات» بكيفية تقييم الطلاب لمنهجية الجدارات المهنية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بكيفية التقييم الصحيح لأدلة التعلم لطلاب التعليم الفني وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، المقرر أن يبدأ يوم السبت 1 أكتوير.

الاختبار التحريري

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، شكل الاختبار التحريري، حيث يقوم المعلم بتوزيع المرفق على الطلاب وتكون الإجابة في نفس ورقة الاختبار ثم يتم تقييم الاختبار ويكون الطالب مديرا إذا اجتاز جميع معايير الأداء بالاختبار، وفي حالة ما اذا أخفق الطالب في الإجابة على بعض معايير الأداء يقوم المقيم بتجميع هذه الأجزاء وصياغتها في نمط واحد فقط من الأسئلة (اختيار من متعدد أو اختر الإجابة الصحيحة).

نتيجة التقييم

وأضافت وزارة التعليم، في خطابها، أنه بعد انتهاء التقييم يقوم المقيم بتسجيل النتيجة في سجل التقييم وتسليم الأدلة وسجل التقييم إلى لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة حيث تقوم اللجنة بمراجعة الأدلة المستلمة مع سجل التقييم وعمل إحصاء بالطلاب المستحقين للفرص الثانية وتحتفظ اللجنة يسجل التقييم ولا يستخرج إلا عند إجراء التقييمات فقط.

وأشارت الوزارة، يتم إعداد دليل أداء، حيث يشاهد المعلم أداء الطالب أثناء التنفيذ ويقيمه من خلال بطاقة ملاحظة تتضمن معايير الأداء ومستوى الأداء المطلوب لإثبات الجدارة، ويكون الطالب جديرا إذا اجتاز جميع معايير الأداء الموجودة ببطاقة الملاحظة، وفي حالة ما إذا أخفق الطالب في الإجابة على بعض معايير الأداء يقوم المعلم بإعادة التقييم إما جزئيا أو كليا كما يلي:

التقييم الجزئي

يتم إعادة التقييم المعايير الأداء التي لا يوجد لها دليل كاف يقدمه الطالب لتأكيد اكتسابه للجدارة، مثال ذلك: عند تقييم الطالب في معايير الأداء الخاصة بتصدير البريد وقام الطالب بتنفيذ معايير الأداء ما عدا آخر معیار حيث قام الطالب بكتابة بيانات المرسل اليه بالخطأ على المظروف، في هذه الحالة يعاد تقييم الطالب جزئيا، ويقوم بتنفيذ آخر معيار وهو كتابة اسم المرسل إليه صحيحا على المظروف.

التقسيم الكلي

إعادة التقييم كليا عندما يصعب تطبيق إعادة التقييم جزئياً، مثال ذلك: عند تقييم الطالب في معايير الأداء الخاصة بإجراء مكالمة تليفونية قام الطالب بتنفيذ معايير الأداء عدا آخر معيار حيث أنه أنهى المكالمة دون الالتزام بالقواعد الصحيحة، في هذه الحالة يجب إعادة اجراء.