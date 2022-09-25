خالد فودة: انتهاء التطعيم ضد كورونا في شرم الشيخ آخر الشهر الجاري

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انتهاء أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري، وشدد على ضرورة حصول الأهالي على التطعيم قبل انعقاد قمة المناخ لمنع انتشار الفيروس من ناحية، ورفع المناعة لدى المواطنين من ناحية أخرى.

تطعيم كل مواطني شرم الشيخ

وقال «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وجه بضرورة القيام بحملات طرق الأبواب في شرم الشيخ من أجل ضمان تطعيم كل مواطني شرم الشيخ، قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر 2022.

حملة طرق الأبواب

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ للأطراف cop27 الذي سوف يجرى عقده في نوفمبر المقبل جرى تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة للقيام بحملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ.

وتابع: «ويستهدف تطعيم المواطنين والعاملين بقطاع السياحة لرفع المناعة المجتمعية واستكمال الإجراءات الوقائية التي يتم متابعتها للتأكيد على جاهزية المدينة لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ 2022».

وأضاف أن التطعيم جاء ترامنا مع انعقاد قمة المناخ، واقتراب فصل الشتاء وتجنب ما حدث في الموجات السابقة للفيروس، مشيرا إلى أن الحملة تنتهي يوم 30 سبتمبر 2022.