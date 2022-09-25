برلمانية: قمة المناخ في شرم الشيخ تنقذ العالم من خطورة الانبعاثات

تنطلق فعاليات مؤتمر «التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة»، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مساء اليوم، والذي يعقد في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، بحضور قادة وزعماء العالم، ورؤساء حكومات ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

المؤتمر سيعقد تحت رعاية وزارة البيئة

وقالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، ورئيس مؤتمر «التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة»، إنّ المؤتمر سيعقد تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتم توجيه الدعوة إلى الوزارات المختلفة المعنية بالتغيرات المناخية، مؤكدة أنّ المؤتمر سيشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، والشخصيات العامة، والإعلاميين والصحفيين.

وأضافت أنّ المؤتمر يعقد لدعم جهود الدولة المصرية؛ لاستضافة قمة المناخ التي ستُعقد بمدينة شرم الشيخ، لرفع وعي المواطنين بخطورة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض والأمن الغذائي والمائي، وأهمية التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها؛ للتخفيف من حدة الانبعاثات الملوثة للبيئة والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في الصناعة.

حرص القادة على حضور المؤتمر يعزز فرصة نجاحه

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطي ملف المناخ اهتمامًا كبيرًا، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة المساحات الخضراء، والتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية غير الملوثة للبيئة.

وأكدت أنّ حرص قادة وزعماء العالم على حضور قمة المناخ بشرم الشيخ، يعزز من فرص نجاح القمة لإنقاذ كوكب الأرض من تداعيات التغيرات المناخية، حيت يتطلع شعوب العالم إلى قرارات ملزمة للتخفيف من حدة الانبعاثات الكربونية والاتجاه إلى الطاقة النظيفة.