المالية: تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد الضريبة لضيوف مصر في قمة المناخ

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة من قيادات مصلحتي الضرائب، والجمارك، برئاسة الدكتور محمد سليمان قورة، مدير عام شؤون الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في قمة المناخ المزمع عقدها في مصر خلال نوفمبر المقبل، التي تحظى بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، بجانب السكرتارية العامة للأمم المتحدة المشاركة في تنظيم المؤتمر مع مصر، والعديد من وسائل الإعلام العالمية من قنوات تليفزيونية ووكالات أنباء وصحف، موضحًا أنّ هذه اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت على المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ.

المالية: إعداد دليل إجرائي مبسط

وأشار وزير المالية، إلى أنّه جرى إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتعميم هذا الدليل، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر المناخ، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.

مهام اللجنة

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنّ اللجنة تتولى تحديد الإجراءات الاستباقية الواجب اتباعها للإفراج المؤقت عن المعدات والآلات والأجهزة وجميع الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ، وإخطار الجهات المختصة بذلك، والتنسيق مع المختصين بوزارتي البيئة والخارجية؛ للإفراج عن هذه المعدات والأجهزة وغيرها من الأصناف الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة المعنية بمؤتمر المناخ، وكذلك بالنسبة للمراسلين الأجانب الذين سيقومون بالتغطية الإعلامية، والوفود المشاركة في المؤتمر، والتنسيق أيضًا مع الوزارات والجهات المختصة لتحديد نقاط اتصال لتيسير إجراءات الإفراج عن الأصناف الواردة في إطار قمة المناخ.

وأضاف أنّه تم منح اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة دون تأخير بالتنسيق مع رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك، لافتًا إلى أنّها ستُعد تقريرًا كل أسبوعين بنتائج أعمالها لعرضه على وزير المالية، حتي انتهاء المؤتمر، ومغادرة جميع الوفود وإنهاء الإجراءات.