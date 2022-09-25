«مكافحة الإدمان» يطلق دوري «أنت أقوى من المخدرات» بقرى «حياة كريمة»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دوريا رياضيا بعنوان «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة الشباب بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات الشرقية والفيوم وبنى سويف ضمن البرامج التوعوية أطلقها الصندوق «قرية بلا إدمان»، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات، وتضمنت الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، كذلك تنفيذ ورش عمل وزيارات منزلية لتوعية الأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

مشاركة 55 فريق كرة قدم من شباب القرى المستهدفة

شارك في الدوري الرياضي 55 فريق كرة قدم من شباب القرى المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظات الشرقية والفيوم وبني سويف، وتم تكريم الفريق الفائز في البطولة بكل محافظة وتسليمه كأس البطولة والميداليات، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في هذه المحافظات.

التوسع في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان

ووجَّهت التضامن، بالتوسع في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى.

تأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة

وأكدت أنه يتم تأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق.

التوسع في تنفيذ المبادرة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارٍ التوسع في تنفيذ المبادرة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية.

ولفت إلى أن الهدف من إطلاق الدوري الرياضي هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات لا سيما مشكلة تعاطي المخدرات، وأنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصري، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ أيضا برنامج لرفع وعي جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة «مصلحتك» كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من المخدرات، بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية كذلك تنفيذ ورش حكي للأطفال وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان وتنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية.