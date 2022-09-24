«البيئة» تهدى قرى حياة كريمة في سوهاج 14 ألف شجرة «توت وجوافة»

تسلمت محافظة سوهاج 14 ألف شجرة مثمرة "توت وجوافة" من وزارة البيئة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"؛ لزراعتها بقرى "حياة كريمة"، وأعلنت المحافظة وصول عدد 14 ألفًا و250 شجرة مثمرة مقدمة من وزارة البيئة؛ لزراعتها بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وجرى تسليمها إلى مركز المنشاة منها 9250 شجرة توت، و5000 شجرة جوافة، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وبالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية COP27.

43 ألف شجرة زينة ومثمرة بسوهاج

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة، منحا المحافظة 43 ألف شجرة متنوعة "زينة، ومثمرة"؛ لزراعتها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بقرى المبادرة، وجرى استلام 25 ألف شجرة خلال العام المالي السابق.

أعداد الأشجار بمراكز سوهاج

ووزعت الأشجار بواقع 5200 شجرة زيتون بمركز المراغة، و8000 شجرة كونوكاربس لمركز طما، و5800 شجرة زيتون لمركز جرجا، و6000 شجرة ليمون وزيتون لمركز دار السلام، و9250 شجرة توت و5000 شجرة جوافة لمركز المنشاة.