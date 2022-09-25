عصام هلال: أدعو المفرج عنهم لاستغلال فرصة الدمج والتفاعل مع المجتمع

ثمن عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، فكرة دمج المفرج عنهم بقرارات عفو رئاسية للمجتمع من جديد، قائلا إنه أمر جيد إذ يؤكد حرص الدولة المصرية على رعاية أبنائها وعدم الإضرار بحياتهم المعيشية.

تهيئة مناخ اجتماعي آمن للمفرج عنهم

وأشار هلال عفيفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه يجب تهيئة مناخ اجتماعي آمن للمفرج عنهم، وذلك من خلال إعادة المفصولين من وظائفهم إلى عملهم مرة أخرى، وتوفير فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة، ورفع الحالة المادية للمتعثرين منهم، وذلك في إطار يجمع شمل المجتمع المصري نحو طريق واحد.

ضرورة التواصل مع المفرج عنهم

وشدد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن على ضرورة التواصل مع المفرج عنهم بشكل مستمر، والاستماع إلى جميع شكواهم والعمل على إزالة كافة العقبات الحياتية التي تواجههم، وذلك في إطار جمع شمل المجتمع المصري على كلمة واحدة ترسخ مفاهيم الجمهورية الجديدة التي تليق بشعب مصر العظيم.

الاندماج مع المجتمع

واختتم الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ حديثه، مطالبا المفرج عنهم باستغلال مبادرة الدولة بإعادة دمجهم للمجتمع على قدر الإمكان والمشاركة والإبداء بآرائهم من خلال الاندماج مع الحوار الوطني الجاري تنفيذه وعدم التعصب والتشدد لأفكار تفرق وتشتت المجتمع المصري الأصيل والانطلاق تجاه طريق الجمهورية الجديدة ووضع حلم جديد، والسعي لتنفيذ وسط أجواء اجتماعية نقية وخالية من أي تعصبات أو أفكار عقائدية تهدد أمن وسلامة المجتمع.