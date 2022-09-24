«مهندسي كفر الشيخ» تكرم المتفوقين دراسيا وحملة الماجستير والدكتوراه

زار المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، محافظة كفر الشيخ، مساء أمس الجمعة، قام خلالها بعدد من الفعاليات واللقاءات، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، وذلك في إطار حرص النقيب على التواصل المباشر مع مهندسي النقابات الفرعية، والتعرف على مشكلاتهم، وبحث مقترحاتهم، ومشاركة أنشطتهم.

احتفالية نقابة المهندسين الفرعية بكفرالشيخ

وشهد النبراوي احتفالية نقابة المهندسين الفرعية بكفرالشيخ، بتكريم الطلاب المتفوقين بمختلف الشهادات والمراحل التعليمية، وأيضا أوائل الكليات المختلفة من أبناء المهندسين وحملة الماجستير والدكتوراه من المهندسين بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة العامة، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والنائب المهندس باسم حجازى عضو مجلس النواب، والمهندسة بثينة الحسيني، رئيس النقابة الفرعية بكفر الشيخ، والمهندس محمد حموده عضو المجلس الأعلى، وأعضاء مجلس نقابة كفر الشيخ الفرعية.

وكرَّمت النقابة الفرعية المتفوقين والمتميزين من مهندسي كفر الشيخ وأبنائهم، بينهم 3 من المهندسين المتميزين الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية، و3 من الحاصلين على الدكتوراه، و6 من حملة الماجستير و25 من أوائل كلية الهندسة و15 من المتفوقين في المرحلة الجامعية و30 من المتفوقين في المرحلة الثانوية و52 من المتفوقين فى المرحلة الإعدادية، حيث ساد الحفل أجواء رائعة من الفرحة والسعادة بين مجلس نقابة المهندسين بكفرالشيخ والمكرمين وأسرهم.

النقابة تحرص على مشاركة أعضائها في كل الفعاليات

وأشار النبراوي إلى أن النقابة تحرص على مشاركة أعضائها في كل الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المختلفة، في إطار اهتمام النقابة العامة والنقابات الفرعية بأبنائها المهندسين وعائلاتهم وتكريمهم وتشجيعهم على التفوق.

وبدوره، أكد المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، حرص النقابة العامة على دعم أنشطة النقابات الفرعية، ومشاركة أعضائها في كل الفعاليات والأنشطة سواء اجتماعية أو ثقافية وغيرها، معربا عن سعادته بالمشاركة في تكريم المهندسين المتفوقين دراسيًا وحملة الماجستير والدكتوراه، وكذلك تكريم المتفوقين دراسيا من أبناء المهندسين، ومشاركتهم وعائلاتهم فرحتهم في إطار الدور الاجتماعي المهم الذي تقوم به النقابة لرعاية أبنائها.

التطرق لمشكلة الإسكان

وخلال الزيارة، عقد النبراوي لقاءً مفتوحا مع مهندسي كفر الشيخ، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، حيث تمت مناقشة مشكلات المهندسين ومقترحاتهم، وعلى رأسها مشكلة مهندسي صندوق إسكان كفر الشيخ، حيث طالب غالبية المشاركين في الصندوق باسترداد المبالغ المدفوعة، بينما طالب البعض باستكمال البناء على هذه الأرض، ووعد النبراوي باتخاذ القرار المناسب فور انتهاء لجنة تقصي الحقائق، التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى من أعمالها.

وتم التطرق لمشكلة الإسكان وحاجة مهندسي كفر الشيخ توفير مساكن لهم، ومن جانبه قال المهندس محمد ناصر- أمين الصندوق- أنه سيسعى للتواصل مع جهاز التطوير الحضري بمجلس الوزراء، لتخصيص بعض العمارات لمهندسي كفر الشيخ بالسعر المُعلن، موضحا أن التواصل سيأتي بناءً على موافقة مسبقة من محافظ كفر الشيخ، في ضوء عمارات ينفذها الجهاز فى نطاق المحافظة لجميع المواطنين.

وأعرب عن موافقته على تخصيص جزء للمهندسين، بعد موافقة الجهاز، وذلك تقديراً لجهودهم فى خدمة المحافظة.

مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بمزاولة المهنة

كما تناول الحديث بعض مشكلات مهندسي كفر الشيخ بخصوص تعاملهم مع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الكائنة بها، حيث اشتكى المهندسون أنه لا يمكنهم متابعة أعمالهم، ومحظور عليهم الدخول، ويتم التعامل فقط مع المراكز التكنولوجية في الأدوار الأرضية، وتعهد النبراوي ببحث المشكلة واستبيان إذا ما كانت خاصة بكفر الشيخ فقط من عدمه، وحينها سيقوم بالتواصل مع المُحافظ والسكرتير العام للمحافظة، أما في حال كونها مشكلة عامة سيكون التواصل مع وزير التنمية المحلية.

ونُوقشت بعض الموضوعات الخاصة بمزاولة المهنة، وآلية إلغاء شهادات الإشراف على التنفيذ، ومن جانبه دعا النبراوي رئيس لجنة مزاولة المهنة بكفر الشيخ للحضور مع لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة لمناقشة المشكلات المطروحة وإبداء المقترحات لحلها.

وأثنى الحضور على الدور الذي قام به النبراوي خلال الفترة الماضية بشأن قضية التعليم الهندسي، وطالبوه باستكمال جهوده المبذولة في هذا الملف، وبدوره تعهد النبراوي باستكمال الخطوات التي بدأها في هذا الصدد، بخصوص نسبة الفارق بين الخاص والحكومي والحفاظ على عدد الخريجين بما يتناسب مع سوق العمل وآلياته، بما يساهم في الارتقاء بأوضاع المهنة و المهندسين.