محافظ كفر الشيخ: جني 4 آلاف فدان قطن حتى الآن.. المحصول مبشر

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حصاد 40 ألف فدان من الأرز بقرى ومراكز المحافظة من بين 244 ألف فدان جرت زراعتهم خلال الموسم الحالي، ويتم توريدهم في 21 موقعاً بمراكز ومدن المحافظة.

محافظ كفر الشيخ: محصول القطن مبشر بالخير هذا العام

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى جني 4 آلاف فدان قطن من بين 107 ألف فدان، وتوريدها إلى 93 موقعاً، مؤكداً أن محصول القطن مبشر بالخير هذا العام.

وكانت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ أعلنت استلام محصول الأرز من المزارعين، بداية من 3 سبتمبر الماضي وجهزت 21 موقعاً بمراكز ومدن المحافظة لاستلام المحصول مع متابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين.

تطبيق العقوبات على المزارعين في حالة عدم توريد الأرز

وأوضحت مديرية التموين بكفر الشيخ، تطبيق العقوبات على المزارعين في حالة عدم توريد الأرز، منها عدم صرف الأسمدة لمدة عام واحد، ومنعه من زراعة المحصول في العام التالي، وتحرير محضر وتوقيع غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.