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وزير الدفاع يغادر إلى الإمارات في زيارة رسمية

كتب:

محمد مجدي
03:36 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
الفريق أول محمد زكي - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الفريق أول محمد زكي - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

غادر القاهرة اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار بحث سبل التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة واستمرارا لعلاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.