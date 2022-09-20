«جارديان»: بريطانيا ستعلن دعم أوكرانيا بـ 2.3 مليار جنيه استرليني

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الإعلان عن الدعم المخصص من قبل بلادها لأوكرانيا في كلمتها خلال أعمال الدورة الـ 77 للأمم المتحدة والتي تبدأ فعالياتها اليوم.

ومن المتوقع أن تتعهد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بمواصلة إنفاق المملكة المتحدة على الدعم العسكري لأوكرانيا في 2023 والمقدر بـ 2.3 مليار جنيه استرليني بنفس مستوى الإنفاق خلال عام 2022 وفقا لصحيفة «جارديان»، البريطانية.

تراس: انتصارات أوكرانيا الأخيرة ملهمة

وأنفقت المملكة المتحدة نحو 2.3 مليار جنيه استرليني على المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن، ما يجعلها أحد المصادر الرئيسية لتمويل كييف.

وقالت ليز تراس للصحفيين أثناء سفرها إلى نيويورك: «انتصارات أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة كانت ملهمة، والعسكريين الأوكرانيين أظهروا ما يمكنهم فعله عندما يحصلون على الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي يحتاجون إليه»، وأضافت: «رسالتي لشعب أوكرانيا هي: ستظل المملكة المتحدة خلفكم مباشرة في كل خطوة على الطريق، أمنك هو أمننا».

تراس: سنظل خلف الشعب الأوكراني في كل خطوة

وانتقدت «تراس»، تصرفات روسيا بشأن إمدادات الطاقة، معربة عن شعورها بالقلق بشأن الاعتماد على الطاقة الروسية، قائلة لوسائل الإعلام: «بإغلاق صنابير خط أنابيب الغاز نورد ستريم، يتسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الإضرار بملايين الأشخاص في أوروبا وقضائهم شتاءً أكثر صعوبة».

وأشارت إلى أن أرواح مواطني أوكرانيا وأوروبا وكل دول العالم يتم التلاعب بها من خلال الاعتماد على الطاقة الروسية: «نحن بحاجة إلى العمل معًا لإنهاء هذا بشكل نهائي».

لقاء «تراس وبايدن»

ومن المتوقع أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء وجودها في الولايات المتحدة، ونوهت «تراس»، إلى أن تركيزها الأول في المحادثات مع الرئيس الأمريكي، سيكون على الأمن العالمي، وخاصة العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين للتعامل مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.