«العب واتسلي».. شعار جديد لتشجيع أبناء المصريين بالخارج لتعلم العربية

«العب واتسلي».. شعار جديد، أطلقته المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، لتشجيع أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، على تعلم اللغة العربية، وهو أحد أهداف المرحلة الثانية من المبادرة، الذي يتمثل في الحفاظ على الهوية واللغة العربية، لأبناء المصريين بالخارج، كي يظلوا متمسكين بلغة وطنهم الأم مصر.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

ونشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منشور جديد يحمل شعار «العب واتسلي»، عبر الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتتضمن المنشور: «قضوا وقت مع أولادكم وخلوهم يطلعوا الكلمات، وعلموهم معانيها، لو عايزين لعب تعليمية أكتر لأولادكم نزلوا الابليكيشن.. العبها بالعربي».

وتعد المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، كما تهدف للحفاظ على الهوية واللغة العربية، والتعريف بتاريخ وحضارة مصر لأبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج.

كما تستهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، فى المرحلة الأولى، أبناء المصريين بالخارج، في أعمار من 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة.

كما أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، والذي يضم خريطة مصر، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يسهل على الأطفال النجاح بها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم، ويعد أول تطبيق لتعليم اللغة العربية.

كيفية الاشتراك في تطبيق «اتكلم عربي»

يمكن الاشتراك فى تطبيق «اتكلم عربي» للهواتف الأندرويد يمكن تحميله من «جوجل بلاي ستور»:

https://bit.ly/2Sq9ycv.

للـIOS يتم تحميله من «آب ستور»:

https://apple.co/3uuK37r