أهداف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» (فيديو)

مقطع فيديو، مدته 5 دقايق، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على منصّة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تروج من خلاله أهداف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية.

وتضمن المنشور، عبر صفحة المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» الرسمية، على «فيس بوك»: «كريم في زيارة لسفارة مصر في واشنطن بس مكانش يوم عادي! ده كان في ليلة الاحتفال باليوم الوطني 23 يوليو، واللي بتحتفل بيه مصر كل سنة بمناسبة ذكرى إحياء ثورة يوليو 1952، وفي اليوم ده كريم عرف معلومات كتيرة مهمة تعالوا نسمعها منه».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أهداف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

أهداف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

تستهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تعريف أبناء الجيليلن الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، كما تهدف للحفاظ على الهوية واللغة العربية، والتعريف بتاريخ وحضارة مصرلأبناء الجيليلن الثاني والثالث، من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج.

الأعمار المستهدفة

كما تستهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، فى المرحلة الأولى، أبناء المصريين بالخارج، في أعمار من 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة.

وجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تعد واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين.