القوات المسلحة تنظم زيارة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية لـ«مدينة مصر»

نظمت القوات المسلحة زيارة لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الجديدة، رافقه خلالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للنهضة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال المنشآت الرياضية ذات المواصفات الأولمبية والبارلمبية «قادرون باختلاف» لمختلف الألعاب الرياضية تقديرا لأهمية الرياضة كونها من أهم أسباب نهضة الشعوب وتقدمها.

وشاهد الوفد فيلما تسجيليا تضمن مراحل إنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية وما تتضمنه من ملاعب ومنشآت رياضية وإدارية، التي روعي في تصميمها اتباع أرقى التصميمات الهندسية ومعايير الجودة العالمية في ذلك المجال، كذلك عدد من الأنشطة الرياضية التي أقيمت عليها مؤخرا.

وقام الوفد بجولة داخل المدينة الجديدة استمع خلالها لشرح مفصل عن أهمية المدينة وإمكانياتها التي تمكنها من استقبال جميع المسابقات الأولمبية الدولية؛ بما يسهم في خلق كوادر رياضية مميزة بمختلف الألعاب.

ومن جانبه، أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالمستوى الراقي التي تتميز به مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الجديدة بما يؤهلها للظهور بالمظهر المشرف خلال استقبالها جميع المسابقات التي تقام عليها مستقبليا.

ووجّه وزير الشباب والرياضة ،الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للانتهاء من المشروعات القومية التي تشرف عليها في أزمنة قياسية وبأقصى كفاءة ممكنة بما يخدم رؤية الدولة المصرية للحفاظ على ريادتها في جميع المجالات.