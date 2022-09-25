الإعلان عن 300 قطعة أرض مقابر في «سوهاج الجديدة».. بمقدم 10 آلاف جنيه

أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة «40م2» للمقبرة الواحدة، للمقيمين بسوهاج.

وتابع الجهاز في بيانه: «لراغبي حجز المقابر عليهم التقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة سوهاج الجديدة نظير مبلغ 299 جنيها للكراسة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 27 سبتمر 2022 إلى 25 أكتوبر 2022 بجهاز مدينة سوهاج الجديدة في مواعيد العمل الرسمية».

وتستعرض «الوطن»، شروط الحجز ضمن الطرح، وآلية تخصيص المقابر المطروحة بمدينة سوهاج الجديدة.

شروط حجز مقابر مسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة بسوهاج الجديدة شخصا طبيعيا «مصري الجنسية» وليس شخصا معنويا «مؤسسة أو شركة».

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز المقبرة من قاطني المدينة.

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة «مبنى أو أرض» للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج - الزوجة الأولاد القصر» طبقا للوارد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة «الزوج - الزوجة الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

نظام السداد

يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه «دفعة حجز»، وذلك مع استمارة الحجز أيضا.

- سداد باقي القيمة قبل الاستلام.

- سداد مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة، وسداد 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

آلية تخصيص مقابر بمدينة سوهاج الجديدة

سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.