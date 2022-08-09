تفاصيل حجز مقابر «الإسكان» للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية.. قرعة يدوية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من قطع أراضي مقابر للمسلمين والمسيحيين بمدينة النوبارية الجديدة، وذلك بنظام اللحد، بعدد 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و11 قطعة أرض مقابر للمسيحيين، بمساحة 28 مترا مربعا تقريبا للقطعة، بنظام حق الانتفاع.

ويأتى ذلك فى إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير عدد من قطع الأراضي والمقابر، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز مقابر «الإسكان» بالمدن الجديدة، للمسلمين والمسيحين، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطوات حجز مقابر «الإسكان» بالمدن الجديدة

1- تبدأ خطوات حجز مقابر «الإسكان» المطروحة للمسلمين والمسيحين، بمدينة النوبارية الجديدة، بالتوجه إلى مقر جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

2- قيام العميل الراغب فى الحصول على مقبرة ضمن الطرح، بشراء كراسة الشروط.

3- تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح.

4- يستمر الحجز وشراء كراسة الشروط خلال الفترة من 24 يوليو الماضي حتى 14 سبتمبر المقبل.

قرعة علنية

ووفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، يشترط في المتقدم لحجز مقبرة ضمن الطرح، بمدينة النوبارية الجديدة، أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصري الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدينة النوبارية الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، طبقاً للوارد بكراسة الشروط.

ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.