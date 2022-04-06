تفاصيل حصول المصريين بالخارج على مقابر «الإسكان» داخل 4 مدن جديدة

لأول مرة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من أراضي المقابر، داخل 4 مدن جديدة، وذلك للمصريين بالخارج، الراغبين فى الحصول على مقبرة داخل مصر، من خلال عدد من الشروط، أهمها حمل الجنسية المصرية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل الحصول على مقابر «الإسكان» لأول مرة، للمصريين بالخارج، وفقا لما صدر في بيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أماكن طرح مقابر «الإسكان» للمصريين بالخارج

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، تم طرح عدد من قطع أراضي المقابر للمصريين بالخارج لأول مرة،، داخل 4 مدن جديدة، والتي تتمثل في:

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة بدر.

- مدينة العاشر من رمضان.

- مدينة أكتوبر الجديدة.

شروط الحصول على مقابر «الإسكان» للمصريين بالخارج

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما.

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز قطعة أرض لديه الجنسية المصرية.

- يشترط الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

نظام سداد مقابر «الإسكان» للمصريين بالخارج

- في حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو المراحل السابقة، يخصم 7.5 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

- سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقى بسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويا.

- حساب المعدل بالدولار لكلا من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط.

- حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

آلية تخصيص مقابر «الإسكان» للمصريين بالخارج

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، ستكون أولوية حجز المقابر المطروحة، لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.