رئيس التحرير

محمود مسلم

خلال أيام.. آخر موعد لحجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة

كتب:

منة عبده
04:59 ص | الثلاثاء 07 يونيو 2022
مقابر «المجتمعات العمرانية» بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

مقابر «المجتمعات العمرانية» بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

لقاطني مدن برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي (1، 2 ، 3) والقرى السياحية والعلمين الجديدة، وكذا قاطني محافظة الإسكندرية ( أحياء وضواحي )، طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، 100 مقبرة جاهزة «مسلمين»، و 25 مقبرة جاهزة «مسيحيين» بنظام مقابل الانتفاع.

كما تم طرح 100 قطعة أرض مقبرة «مسلمين» بنظام اللحد، و25 قطعة أرض مقبرة مسيحيين، بمساحة 40 م2 للمقبرة وقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بمساحة 40 م2 لقطعة الأرض. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة ، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة. 

آخر موعد لحجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، آخر موعد لحجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة، الخميس الموافق 16/6/2022، بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، في مواعيد العمل الرسمية. 

آلية تخصيص مقابر مدينة برج العرب الجديدة

- سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.

- سيتم الإعلان عن موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة على الموقع الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg. 

شروط حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة

تتمثل شروط حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة، فى أن يكون الشخص المتقدم للحجز طبيعا، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وأن يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية.

كما يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحجز من قاطني إحدى مدن برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي (1 ، 2 ، 3) والقرى السياحية والعلمين الجديدة أو محافظة الإسكندرية ( أحياء وضواحي ).

وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة ( مبنى أو أرض ) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة أو قطعة أرض مقابر.

خطوات حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة

تبدأ خطوات حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة، من خلال الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة برج العرب الجديدة.

ومن ثم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح.

 

 

اقرأ المزيد:

«س وج».. كل ما تريد معرفته عن طرح «الإسكان» الجديد للمصريين في الخارج

الإسكان: إنشاء 648 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمدينة أسيوط الجديدة

«الإسكان»: أنشأنا 82 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 916 ألف متر مكعب

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ بروتوكولات التعاون بين «الإسكان» و«الهيئة الهندسية»

القاهرة للدراسات الاقتصادية: مؤتمر بنك الإسكان والتنمية نجاح لمصر

مسئولو «الإسكان» يواصلون تفقد أجنحة الشركات المشاركة بمعرض «IFAT» الدولى

وزير الإسكان يبحث مع ممثلي شركات عالمية توطين صناعات المياه والصرف محليا
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.