تامر حسني عن حفله بالإسكندرية: «حدث مش عادي»

أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته بنجاح حفله الذي أحياه في الإسكندرية مساء أمس، تحت شعار كامل العدد.

ونشر تامر، عبر حسابه على إنستجرام، لقطات من الحفل، وعلق عليها: «في إسكندرية إمبارح مكانتش حفلة، كان حدث مش عادي بجد عيني مكانتش عارفه تجيب آخر الجمهور، حضوركم الكريم ده هفضل فخور به طول عمري، اتشرفت بتقديمي لـ 13 موهبة مصرية من مختلف محافظات مصر، وفعلاً كسروا الدنيا بأصواتهم فوق الرائعة وعازف الساكس الصاعد المتميز اللي قدمته وموهبته كانت مفاجأة كبيرة للجمهور».

وتابع: «فخور بالتنظيم أستاذ أدهم بكري الشاب الجميل الإسكندراني اللي كان بيحبني من وهو 15 سنة، وقولت له لو بتحبني أوي لازم تنجح ووعدني أنه هينجح والنهارده عنده 30 سنة، وهو من كبار منظمي الحفلات في إسكندرية، وأصبح صاحب الحفل الأضخم في تاريخ حفلات مصر».

تامر حسني: تقرير كبير عن حفل الإسكندرية قريبا

وأضاف تامر حسني: «بشكر رجال الأمن، مجهود عظيم في تأمين عدد خرافي زي دا لحد دلوقتي مفيش كاميرات عرفت تصور الجمهور رغم كل الصور دي بس قريب هينزل تقرير كبير عن الحفلة، وهيكون أوضح، شكرا طلاب الإسكندرية حبايب قلبي شكرا لكل شعب إسكندرية العظيم الراقي المحترم، شكرا لكل الوحوش اللي تعبوا في المسرح الكبير ده، وإخراج الحفلة بالشكل العظيم دا اللي يليق بإسكندرية وشعبها».

تامر حسني يطرح أغنية حياتنا

يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرا أغنية «حياتنا»، منذ يومين عبر موقع «يوتيوب»، وعدد من المنصات، وحققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة، وجاء نجاح الأغنية بالتزامن مع حالة النجاح التي يعيشها تامر بسبب فيلمه الجديد «بحبك» المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، وحقق إيرادات مرتفعة في مصر والدول العربية.