المؤبد للمتهم بقتل مهندس بالمعاش في المنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالحكم بالمؤبد على المتهم بقتل مهندس بالمعاش في قرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسي، والمستشار أحمد سعيد الحوفي، وسكرتارية سعيد أبو صالح

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ذهب المهندس سمير عباس إلى نادي قرية الحامول لمقابلة طليق ابنته لرؤية طفله، وبعد الانتهاء من المقابله تربص المتهم راكبًا «موتوسيكل» على الطريق الذي سيمر منه المجني عليه وابنه، وعندما جاء سدد له عدة طعنات نافذة في جسده أمام أعين ابنه الذي لم يتعدَ عمره الـ7 سنوات فصرخ قائلا: «أبويا قتل سيدي» عدة مرات ليتجمع الأهالي حوله.

ابن المهندس كان المستهدف

منذ طلاق ابنة مهندس المنوفية، وزوجها يحاول رجوعها إليه ولكن كانت رافضة، الأمر الذي أدى إلى عزمه على الانتقام منها وقتل شقيقها وعندما تربص المتهم بشقيق زوجته السابقة لم يستطع الانفراد به وقتله، فقرر قتل والدها أثناء الرؤية الشرعية وهو ما حدث عندما تربص المتهم في مكان لا يوجد به أحد ثم انهال على المجني عليه بآلة حادة مسددا له ثلاث طعنات قاتلة.