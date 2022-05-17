متهم يلقي نفسه من الطابق الرابع في محكمة شبين الكوم بعد انتهاء التحقيقات

شهدت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قيام أحد المتهمين في أحد القضايا بمحاوله الانتحار قفزا من الطابق الرابع من المحكمة بعد عرضه علي جهات التحقيق، حيث جري نقل المتهم المصاب إلي مستشفي شبين الكوم التعليمي في حالة خطيرة، وجري تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

وأصيب المتواجدين في محكمة شبين الكوم، بحالة من الفزع عقب الواقعه، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة بقيادة الرائد أحمد عرفه رئيس مباحث قسم شبين الكوم، وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال الشهود وقوة تأمين المحكمة لمعرفة تفاصيل الواقعة .

المتهم انهي التحقيقات والقي بنفسه من الطابق الرابع في المحاكمة

وبسؤال قوة التأمين المسؤوله علي المتهم، أكدوا أن المتهم بعد خروجه من التحقيقات، قام بدفع قوة التأمين المسؤولين هاربا منهم، وبعدها قام بالقفز من الطابق الرابع محاولا الانتحار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بقيام متهم بمحاولة الانتحار قفزا من الطابق الرابع بمحكمة شبين الكوم عقب التحقيق مع، وجري نقله إلي المستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

حالة المتهم الصحية خطيرة وغير مستقرة

وأشارت مصادر طبية، إلي أن المتهم حالته الصحية متدهورة، وجري نقله إلي مستشفي شبين الكوم التعليمي في وضع صحي خطير، ويتلقي كلفة الرعاية الطبية اللازمة من قبل الأطباء، واا زالت حالته الصحية غير مستقرة .