«النقض» تحدد جلسة 26 يناير لنظر وقف تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

حددت محكمة النقض، جلسة 26 يناير المقبل، لتكون أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر بإعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، لحين الفصل في الطعن أمام الدائرة الخامسة بمحكمة النقض.

مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

وحصلت «الوطن» في وقت سابق، على نص مذكرة الطعن التي قدّمها المحامي فريد الديب، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بإعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها الامتحان، حيث سدد لها 16 طعنة.

وجاء في نص المذكرة، أنّ السبب الثاني هو بطلان تشكيل المحكمة، ذلك أنّ الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة، أنّ الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشارا، ما يوضح أنّ الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية.

وفي نهاية محاضر الجلسات، ذكرت المحكمة أنّ المستشار محمد خيرت الشرنوبي لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية إلى المفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح.