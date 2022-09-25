ماجدة الرومي تعلن مشاركتها في مهرجان الغناء بالفصحى بالرياض

أعلنت الفنانة ماجدة الرومي مشاركتها بحفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحي المقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

حفل ماجدة الرومي في بوليفارد سيتي

وروجت ماجدة الرومي للحفل بنشر البوستر الدعائي عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ويتجدد اللقاء بالأحبة في الرياض ‏ضمن فعاليات ⁧‫مهرجان الغناء بالفصحى‬⁩‏ يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ‏على مسرح أبو بكر سالم - رياض بوليفارد سيتي».

ماجدة الرومي في موسم الرياض

وأحيت ماجدة الرومي، مؤخرا، حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورفع الحفل شعار «كامل العدد»، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والغناء.

وبعد الانتهاء من الحفل، عبرت ماجدة الرومي عن سعادتها بنجاح الحفل خلال تدوينة عبر حسابها على «تويتر» قالت فيها: «سعيدة بوجودي في الرياض التي حكوا كثيرًا عن جمالها، وطيبة أهلها وخيرها، وهذه مناسبة ألتقي بكم إن شاء الله، والله يعطيني النعمة للتعبير عن مدى محبتي الكبيرة لكم، وتكون حفلة لا تُنسى».