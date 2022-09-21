بدء إصلاح طريق الموت في لبنان.. تكفلت به ماجدة الرومي بعد وفاة الراسي

كشف عوض الرومي، شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها، عن بدء إصلاح الطريق الكائن بين سوريا ولبنان «طريق الموت»، كما أطلق عليه البعض، بعد الحادث المروع التي تعرض له جورج الراسي، الذي تسبب في وفاته، إذ تكفلت الفنانة بتأهيله، منعًا لوقوع حوادث عليه مرة أخرى.

شقيق ماجدة الرومي: «جيت أهدي العتمة شموع»

ونشر عوض الرومي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور خلال عملية إصلاح الطريق، مُعلقًا عليه بكلمات من أغنية لـ ماجدة الرومي، قائلًا: «ما جيت صادق دموع.. ولا دين الظلام.. جيت أهدي العتمة شموع».

نادين الراسي: ألف تحية وشكر لأختنا الغالية والحبيبة ماجدة الرومي

وكانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، حرصت قبل أيام، على تقديم رسالة شكر للفنانة ماجدة الرومي، وذلك بعد أن أعلنت تكفلها بتأهيل الطريق.

وكتبت نادين الراسي: «من البابا خليل والماما إلهام وأختي الكبيرة ساندرين وخيًي جورج الراسي، ومن خَيّي سيباستيان، ومن إختي الصغيرة راشيل الحنونة، ومنّي ومن آل الراسي جميعًا ألف تحيّة وشكر لأُختنا الغالية والحبيبة ماجدة الرومي وللجيش اللبناني بدمّك يا خَيّي تحوّلت طريق الموت إلى طريق عبور».