رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم على مركز تدريب عسكري بمقديشو

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مركز تدريب عسكري جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، والذي راح ضحيته عدد من المجندين في الجيش الصومالي، وأسفر عن إصابة عشرات آخرين.

تكاتف عربي ودولي لدعم حكومة الصومال

وأكد «العسومي»، في بيان قبل قليل، تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الصومال، في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وتضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها، وترسيخ الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف العربي والدولي، لدعم حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، في حربها ضد الإرهاب، لاقتلاعه من جذوره، ومعالجة التحديات التي تقوض السلم والأمن في جمهورية الصومال وفي المنطقة.

«العسومي» يقدم العزاء في ضحايا الهجوم

وأعرب رئيس البرلمان العربي، بحسب ما أورد البيان، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.