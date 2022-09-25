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شقيقة جورج الراسي ترد على شائعة وفاتها: مش ناوية قبل ما أخلص رسالتي بحبكن

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أحمد عبد الرحمن
07:02 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
نادين الراسي

نادين الراسي

ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، على شائعة وفاتها التي تم تداولها، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من مصرع شقيقها المطرب جورج الراسي، في حادث سير.

نادين الراسي تسخر من شائعات وفاتها

وكتبت نادين الراسي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «لا مت ولا طلّ الخبر وبصراحة مش ناوية قبل ما أخلّص رسالتي بحبّكُن».

ماجدة الرومي تتكفل بتأهيل الطريق التي تسبب بوفاة جورج الراسي

وكانت نادين الراسي، قد وجهت رسالة شكر إلى الفنانة ماجدة الرومي، بعد إعلان الأخيرة تكفلها بعملية إصلاح وتأهيل الطريق الذي تسبب بوفاة «جورج»، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «متل ما وعدتيني وقبل جنّاز الأربعين، وبإذن الرَّب خطوتك رح تكون أوّل خطوة بمشوار الأمن والسلامة».

وتكفلت الفنانة ماجدة الرومي، بتأهيل الطريق الذي شهد حادثا أودى بحياة مواطنها المطرب جورج الراسي الشهر الماضي.

وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها، مجموعة من الصور تظهر أعمال الصيانة، وشكل الطريق بعد الترميم، وعلقت الرومي، على الصور عبر حسابها في «تويتر»، قائلة: «ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام، جيت أهدي العتمة شموع».

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