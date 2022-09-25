طنطا ثاني أكثر مدن العالم ازدحاما.. وفرصتان لفك اختناق بلد السيد البدوي

جاءت مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في المركز الثاني ضمن قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم لعام 2022، بعد مدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش جنوب وسط قارة آسيا، وسط تصدر المدن الآسيوية للتصنيفات في دول الصين واليابان والهند، وهي الدول صاحبة التعداد السكاني الكبير، إذ تعد الصين أكثر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

طنطا في المركز الثاني

وذكر موقع «statista» المختص بعرض الإحصائيات المتنوعة أنه تم جمع بيانات عن الكثافة السكانية والسكان ومساحة الأرض في المناطق الحضارية بمختلف بقاع العالم، وكانت عاصمة بنجلاديش الأكثر كثافة سكانية لأنها تضم 30093 نسمة لكل كيلو متر مربع، وحلت مدينة طنطا ثانيةً بإجمالي 27 ألفا و800 نسمة في الكيلو متر المربع.

منافسة في الازدحام بين الصين والهند

وسيطرت على المركز الثالث مدينة ماكو الصينية بمعدل 27 ألف و684 نسمة لكل كيلو متر مربع، ورابعا جاءت مدينة سوراط الصينية، أما خامسا فكانت مدينة كينشاسا عاصمة دولة الكونغو.

وتوجد أكثر 10 مدن كثافة سكانية في العالم في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والصين والهند، والأخيرة بها 20 مدينة تدخل ضمن الأكثر اكتظاظا بالسكان، في الوقت الذي لم تدخل أي مدينة أمريكية في قائمة الأكثر ازدحاما بالسكان.

وكانت أرقام مدينة دكا عاصمة بنجلاديش الأكثر صدمة وتعد هذه المدينة موطنا لـ 16.8 مليون شخص في 176 ميلا مربعا.

القاهرة في المركز السابع عالميا من حيث عدد السكان

وتعد طوكيو عاصمة اليابان الأكثر عددا للسكان في العالم بإجمالي 37.3 مليون شخص، تليها دلهي الهندية بإجمالي 31.2 مليون شخص وشنجهاي الصينية 27.8 مليون شخص، ثم مدينة ساوباولو البرازيلية بإجمالي 22.2 مليون شخص، ومدينة مكسيكو المكسيكية بإجمالي 21.9 مليون شخص، وجاءت القاهرة في المركز السابع بإجمالي 21.3 مليون شخص.

خبير عمراني يعلق على الكثافة السكانية في طنطا

وتعليقا على الأمر، قال عمرو عصام، خبير التخطيط والتنمية العمرانية، لـ«الوطن»، إن الرقم له دلالة، خاصة أن مدينة طنطا ليس لها ظهير صحراوي ومحاطة بظهير زراعي، لذا لا يمكن توسعة المدينة ويجب على الدولة إعادة ترسيم حدود المحافظة من أجل إعطاء مساحات من المناطق الصحراوية لإتاحة زيادة البناء فيها، لافتا إلى أن طنطا يغلب عليها بناء بعض الأماكن المخالفة بعد أحداث 25 يناير وهذا فاقم من التكدس في المدينة.

المدينة أمام فرصتين

وتابع: «المدينة أمامها فرصتان، الأولى تعديل الحدود الإدارية للمحافظة وهذا يعد حل على مدى البعيد والمتوسط، أما الحل القريب يكمن في استخدام الأراضي التي يتم إخلاؤها في المحافظة، مثل أراضي السجون القديمة لإقامة خدمات للمدن لتحقيق جودة حياة للأشخاص في المدينة وتقليل الآثار السلبية للتكدس، ويمكن إيجاد فرص استثمارية في أماكن على حدود المحافظة ولكن شريطة أن تكون هذه الاستثمار ملائمة لخصوصية المجتمع».

الحل في إنشاء طنطا الجديدة

فيما قال سيف الدين فرج، الباحث في العمارة والتنمية العمرانية، لـ«الوطن» إن مدينة طنطا مركز للغربية وبها أنشطة تجارية كثيرة وأنشطة دينية كثيرة حيث يأتي كثير من الأفراد لمسجد السيد البدوي، مؤكدا أن سبب الزيادة هو وجود في الماضي حالات بناء واسعة تعمل على هدم المنازل القديمة وبناء أبراج وهذا يتسبب في ازدياد الكثافات، مبينا أن الحل يكون الحل إنشاء مدينة جديدة مثل طنطا جديدة بالقرب مع المدن الأخرى في الغربية، أو العمل على ملء الفراغات العمرانية المتبقية في طنطا متابعا: «ويجب أن تكون هناك قاعدة اقتصادية جاذبة للكثافات في المدينة الجديدة التي ستبينها الدولة».