درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.. تصل إلى 35 على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، بالتزامن مع بدء فصل الخريف 2022 رسميًا، والتي ترتفع درجة يومي الثلاثاء والأربعاء على بعض المناطق، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرة بداية من الخميس، فضلًا عن ظهور سحبٍ منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وذكر خبراء الأرصاد، أنّ درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، ستكون بين مرتفعة ومعتدلة، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل مائل إلى الرطوبة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنّ الاستقرار في درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع لن يؤثر على حركة الرياح، إذ تشهد نشاطا اليوم ليلًا، وتحديدًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يُقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة في مصر حتى نهاية الأسبوع

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على كل المناطق، وفق توقع خبراء الأرصاد كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 26 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.