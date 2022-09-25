«حياة كريمة»: بدء تسديد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بـ3 محافظات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فاعليات مبادرة «راجعين نتعلم» اليوم، في محافظات الجيزة، القليوبية، وبورسعيد، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا بسداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

إيصال الدعم للمستحقين

وأوضحت المؤسسة، أن الهدف من مبادرة «راجعين نتعلم» الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن المبادرة مستمرة بصفة يومية للوصول لمستحقي الدعم.

مبادرة راجعين نتعلم

وأشارت مؤسسة «حياة كريمة»، إلى أن فرحة الأطفال خلال توزيع المستلزمات المدرسية عليهم من أكثر الأمور التي أسعدت فريق المؤسسة، مؤكدة أن المبادرة تأتي ضمن خطة المؤسسة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

40 ألف طالب مستفيد

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة أعلنت أن مبادرة «راجعين نتعلم» تستهدف توفير المستلزمات وسداد المصروفات المدرسية لأبناء الأسر الأكثر احتياجا بإجمالي 40 ألف طالب في 25 محافظة، موضحة أنه يجري دفع المصروفات المدرسية لـ 20 ألف طالب من غير القادرين على دفع المصروفات، بالإضافة إلى تسليم مستلزمات الدراسة إلى 20 ألف طالب من الفئات المعفاة قانونًا من سداد المصروفات المدرسية.