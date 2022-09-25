مبادرة «راجعين نتعلم» لدعم ذوي الهمم والأيتام مستمرة حتى «التيرم الأول»

بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «راجعين نتعلم»، في عدد من القرى والمحافظات من أجل دعم التلاميذ في بداية العام الجديد، يأتي ذلك انطلاقًا من دور المبادرة الرئاسية في تطوير الريف المصري والارتقاء بحياة المواطنين، من خلال تحسين العديد من الجوانب الحياتية المختلفة.

غادة البهنساوي: «راجعين نتعلم» مستمرة

وقالت غادة البهنساوي، المستشار الإعلامي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مبادرة «راجعين نتعلم» ستستمر في تقديم خدماتها للتلاميذ حتى مع بداية الدراسة، موضحة: «المرحلة الأولى من المبادرة ستستمر في دعم التلاميذ بالمحافظات والقرى المختلفة حتى النصف الأول من العام الدراسي الحالي، 2022».

ولفتت إلى أن مبادرة «راجعين نتعلم» تحرص على تقديم خدماتها للتلاميذ على مستوى محافظات وقرى الجمهورية، وتركز الجهد الأكبر في القرى والمحافظات التابعة لمبادرة «حياة كريمة».

طريقة تحديد التلاميذ الأولى بالدعم

كما أشارت المستشار الإعلامي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى أن المبادرة تهتم أيضا بتقديم الدعم للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وذلك من خلال المستلزمات المدرسية، قائلة: «علي الرغم من أنهم بيخضعوا لإعفاء من وزارة التربيه والتعليم من المصاريف الدراسية علاوة على المعاشات المستحقة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي، لكن حرصنا أن يكون لهم دعم من جانبنا من خلال إمدادهم بالمستلزمات الدراسية».

وأوضحت "البهنساوي"، أن اختيار التلاميذ الأولى بدعم مبادرة «راجعين نتعلم» يجرى من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إذ قالت: «يقوم القطاع الميداني للمؤسسة عن طريق فرق المتطوعين داخل المحافظات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي، بجمع بيانات المستفيدين من القري والمحافظات المختلفة».

وأضافت: «يتم التأكيد من الاستحقاق من خلال قاعدة البيانات المركزية لوزارة التربية والتعليم، وأيضًا قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي».