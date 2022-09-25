انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة بالإسكندرية بسبب كسر مفاجئ في خط رئيسي

شهدت 12 منطقة كبرى وسط وشرق الإسكندرية، انقطاعا وضعفا في المياه، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمحطة مياه باب شرقي، وطالبت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، المواطنين باتخاذ وتدبير اللازم من المياه خلال تلك الفترة لحين انتهاء عمليات التصليح.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، أنه سيجرى قطع المياه عن عدة مناطق «بحري، الانفوشي، المنشية، محطة الرمل، الازاريطة، الشاطبي، كامب شيزار، الإبراهيمية، كليوباترا، سيدي جابر، محرم بك، محطة مصر»، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

سبب انقطاع مياه الشرب في الإسكندرية

وارجعت الشركة أن قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 مم بمحطة مياه باب شرقي، مؤكدة إعادة الضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

أرقام شكاوى مياه الشرب في الإسكندرية

وحددت شركة المياه الرقم 125 من أي تليفون أرضي، ورقم 035815700 لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، كما يمكن تسجيل أي شكوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية.