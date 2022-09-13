لمدة 10 أيام.. «مياه الشرب» تكشف مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقطاعات التابعة لها بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 22 من نفس الشهر ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والمراكز

وحددت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله للتيسير على المواطنين من كبار السن او السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء بالأماكن التالية:

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بقطاع "غرب " مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان بدء من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة ونصف عصرا

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بقطاع امام فرع شركة المياه بالبيطاش من الرابعة عصرا الي التاسعة مساء

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بقطاع سيارة شرق - امام راقع محمد نجيب - سيدى بشر بدء من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثامنة مساء

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بقطاع سيارة وسط - بشاير الخير 3 القباري بلوك 3 امام مسجد الشهيد الهامى - بدء من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثامنة مساء

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

واعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ارقام تليفونات للتواصل باماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله كالاتي

** للتواصل سيارة شرق 01275918005

** للتواصل سيارة وسط 01275918001

** للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين بالقطاعات

واشارت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الي ان سيارات خدمة العملاء المتنقله كالاتي تقدم للمواطنين الخدمات الآتية " تعاقد على إدخال العدادات- استقبال شكاوى- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير" لافتا الي تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه اضافة الي فريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركه