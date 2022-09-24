اليوم.. «مياه الإسكندرية» ترسل سيارات متنقلة لخدمة كبار السن والعملاء

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أماكن ومواعيد وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المراكز والأحياء والمناطق الواقعة في نطاق عملها لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، وحتي يوم الخميس المقبل الموافق 30 من نفس الشهر، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

التيسيرعلى المواطنين من كبار السن

واعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، موجودين للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء بالأماكن التالية:

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بـ«شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بـ«وسط» بشاير الخير3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بـ«غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3.30 عصرًا

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة أمام فرع شركة المياه بالبيطاشمن 4 عصرا حتى 9 مساء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت الشركة أرقام يمكن أن يتواصل معها المواطنين بسيارات خدمة العملاء المتنقلة:

** للتواصل سيارة شرق 0127591800

** للتواصل سيارة وسط 01275918001

** للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله للمواطنين

وقالت الشركة إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم الخدمات الآتية للمواطنين: «تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»، لافتة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.