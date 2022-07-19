ماذا لو اعتذرت ياسمين صبري عن فيلم «صقر المحروسة»؟.. أحمد عز يجيب (فيديو)

قال الفنان أحمد عز، إن لديه حماسًا شديدًا لتقديم فيلم «صقر المحروسة»، مؤكدًا أنه من المشاريع الفنية المهمة التي يتمنى خروجها للنور، خصوصًا أن أحداثه تدور في عصر المماليك.

فيلم «صقر المحروسة» في مرحلة التحضير

وعن موعد انطلاق تصوير فيلم صقر المحروسة، قال أحمد عز، في لقاء تليفزيوني مع برنامج «et بالعربي»، إنه يتمنى تنفيذ هذا المشروع الفني، لكنه مازال في فترة التحضير، لأنه يحتاج كثيرًا من الوقت والتحضيرات، باعتباره فيلم تاريخي يدور في عصر المماليك.

وأبدى «عز» عشقه الشديد للأفلام التاريخية ومشاهدتها وعدم الملل منها على الإطلاق «أنا من هواة الأفلام التاريخية وبحبها جدًا، ولو شاهدت فيلم تاريخي في التليفزيون 30 مرة، مفيش مانع أشوفه تاني للمرة الـ31».

وعن ترشيح الفنانة ياسمين صبري للبطولة أمامه رغم ما يثار حولها من أخبار أو تخوفات من اعتذارها عن العمل، رد أحمد عز قائلًا «الشغل أولًا وأخيرًا نصيب، وإن شاء الله ربنا يجمعنا على خير، لكن لو هي عندها مشاريع تانية، بالعكس ده لا يقلل من علاقتي بيها أو بأي زميلة أخرى، وكل واحد لديه ظروفه والاحترام والتقدير لكل الناس».

فيلم تاريخي في عصر المماليك

فيلم «صقر المحروسة»، من إخراج أحمد علاء، وتأليف محمود حمدان، وتم ترشيح ياسمين صبري، وعدد من النجوم العرب، وجاري ترشيح باقي أبطال الفيلم الذي تدور أحداثه في فترة الحكم الإسلامي، ومن المقرر الاستعانة بمصممي معارك عالميين لتنفيذ المعارك الحربية التي اشتهرت بها هذه الفترة التاريخية.