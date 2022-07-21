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ياسمين صبري تعلن وفاة جدتها: «أسألكم الدعاء»

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أحمد عبد الرحمن
10:02 م | الخميس 21 يوليو 2022
ياسمين صبري

ياسمين صبري

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، منذ قليل عبر صحفتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وفاة جدتها، مطالبة الدعاء من الجمهور.

ياسمين صبري: أسألكم الدعاء لجدتي

وكتبت ياسمين صبري:«إنا لله وإنا لله راجعون توفيت جدتي أسالكم الدعاء»، متكفية بهذا التعليق، دون تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة وكذلك العزاء.

آخر أعمال ياسمين صبري الفنية

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، شاركت منذ عامين بمسلسل «فرصة تانية»، والتي كانت تدور أحداثه حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

 

 

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