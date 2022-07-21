ياسمين صبري تعلن وفاة جدتها: «أسألكم الدعاء»

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، منذ قليل عبر صحفتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وفاة جدتها، مطالبة الدعاء من الجمهور.

ياسمين صبري: أسألكم الدعاء لجدتي

وكتبت ياسمين صبري:«إنا لله وإنا لله راجعون توفيت جدتي أسالكم الدعاء»، متكفية بهذا التعليق، دون تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة وكذلك العزاء.

انا لله وانا اليه راجعون

توفيت جدتي. اسألكم الدعاء. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 21, 2022

آخر أعمال ياسمين صبري الفنية

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، شاركت منذ عامين بمسلسل «فرصة تانية»، والتي كانت تدور أحداثه حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.