وفيات الوسط الفني في 24 ساعة.. منهم فتحي الخميسي وجدة ياسمين صبري

شهد الوسط الفني 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كان أولها وفاة الموسيقار الكبير فتحي الخميسي، وجدة ياسمين صبري، ووالدة نهلة سلامة، وعم الفنان مجد القاسم، واكتفى الفنانون بإعلان خبر الوفاة عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي دون ذكر موعد تشييع الجثامين أو العزاء.

رحيل الموسيقار الكبير فتحي الخميسي

رحل الموسيقار الكبير فتحي الخميسي، بعد صراع مرير مع المرض، حيث أعلن خبر الوفاة الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عبر صفحته الشخصية بمنصة «الفيس بوك»، وقال السعدني: «البقاء لله رحيل الموسيقار فتحي الخميسي ابن عمنا الأكبر عبدالرحمن الخميسي، ربنا يتولاه بالرحمة وعظيم المغفرة».

ودرس الراحل «الخميسي»، الموسيقى وحصل على الدكتوراه من الاتحاد السوفييتي، وعمل أستاذًا للموسيقى بأكاديمية الفنون، وله العديد من المؤلفات الموسيقية بينها سيمفونية بعنوان «غضب النيل».

والدة نهلة سلامة

وتوفيت والدة الفنانة نهلة سلامة بعد صراع مع المرض، وقالت نهلة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حبيبتي يا أمي وعشقي وكل حياتي، الله يرحمك ويحسن إليك إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة عم مجد القاسم

وأعلن الفنان مجد القاسم، وفاة عمه أبو إسماعيل صقر القاسم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب القاسم: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمته تعالى عمي الغالي أبو إسماعيل صقر إبراهيم القاسم».

وأضاف: «ألف رحمة ونور على روحك يا عمي، طول عمرك مفضل علينا، قضيت عمرك بالكفاح والتعب وراء لقمة العيش الحلال، وعشت عزيزا كريما، سندا لكل الناس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.. وعظم الله أجركم».

جدة ياسمين صبري

وتوفيت جدة الفنانة ياسمين صبري، وفقا لما أعلنته عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وطلبت الدعاء من الجمهور، حيث كتبت: «إنا لله وإنا لله راجعون توفيت جدتي أسألكم الدعاء»، مكتفية بهذا التعليق، دون تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة وكذلك العزاء.