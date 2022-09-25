توقيع الكشف الطبي على 1254 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية بشتامي بمركز الشهداء استمرت على مدار اليوم وأمس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

تفاصيل القافلة الطبية في قرية بشتامي

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، في بيان، إن القافلة اشتملت على عدد 9 عيادات متخصصة، منها 2 عيادة باطنة، و2 عيادة أطفال، وجراحة، وجلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل في محافظة المنوفية، أنه جرى توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1254 مواطنا من أهالي القرية، وجرى إجراء الفحوصات المعملية لعدد 256 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 13 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 13 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

ندوات صحية وتثقيفية على هامش القافلة

وأشارت إلى أنه تم عمل عدد 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته، قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.