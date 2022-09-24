18 إجراء من محافظة القاهرة لتطبيقها في العام الدراسي الجديد.. «منع جمع التبرعات»

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وضع اللمسات الأخيرة لاستعداد أكثر من 5 آلاف مدرسة لاستقبال 2.5 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية خلال انطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.

وأصدر محافظ القاهرة عدة توجيهات بالتنسيق مديرية التعليم برئاسة محمد عطية مدير المديرية، والإدارات التعليمية من أجل خدمة أفضل للطلاب، وتذليل أي عقبات منها ما يلي وفق تقرير محافظة القاهرة:

- عدم حرمان الطلاب من الحضور بسبب عدم دفع رسوم الكتب.

- التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لحصر الطلاب غير القادرين لسداد المصروفات المدرسية.

- منع ضرب الطلاب نهائيا خلال فترة الدراسة

-الانتهاء من أعمال الصيانة للمقاعد والمباني والطلاء والسباكة والكهرباء.

- تنفيذ اليوم الرياضي على 25% من المدارس الحكومية بهدف ممارسة جميع أنواع الأنشطة الرياضية لخلق جيل جيد، والإسهام فى كشف الموهوبين والمبدعين

- إرسال كشف بأسماء المدارس المستهدفة لتنفيذ اليوم الرياضى والتناوب بين مدارس الإدارة حتى يتاح لجميع المدارس، والطلاب المشاركة على مدار العام الدراسي.

منع أي تبرعات ومبالغ مالية

- منع قبول أى مبالغ مالية أو تبرعات عينية من أولياء الأمور تحت أي بند.

- توجيه رؤساء الأحياء بالقيام برفع الاشغالات حول المدارس ومنع الباعة الجائلين، وتنظيف محيط المدارس، ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمدارس.

إزالة العبارات والشعارات على الأسوار

- عدم السماح بالكتابة على أسوار المدارس، وإزالة الشعارات.

- منع التحدث من قبل العاملين في المدارس والإدارات التعليمية مع وسائل الإعلام، إلا بعد موافقة كتابية من مدير المديرية.

- لجنة من مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة لمتابعة مدى جاهزية المدارس.

- تفعيل مجموعات التقوية المدرسية والعمل على جذب الطلاب.

- متابعة التزام المدارس بالجدول والإشراف اليومى وتأمين الطلاب.

- غلق الباب المدرسي بعد دخول الطلاب.

- اتخاذ اللازم نحو سد العجز بالاجراءات المتبعة في الحدود المتاحة عن طريق التطوع - الخدمة العامة - بالأجر.

- متابعة تأمين الأسطح والكهرباء.

- ترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة الليلية.

- عدم استخدام الملاعب بعد انتهاء اليوم الدراسي.