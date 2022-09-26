بعد مرسى مطروح.. خريطة توقعات هطول الأمطار على بعض المحافظات

بدأت نسائم فصل الشتاء تهل على جمهورية مصر العربية، والتي انطلقت بسقوط أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح، منذ ساعات تزامناً مع الأسبوع الأول في فصل الخريف، وهو الأمر الذي ينذر بهطول أمطار أخرى على عدد من محافظات مصر على رأسها المحافظة المجاورة لمطروح ألا وهي مدينة الإسكندرية.

توقعات سقوط الأمطار على الوجه البحري والساحل الشمالي

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه بعد سقوط أمطار مرسى مطروح، فهناك احتمالية لسقوط الأمطار على محافظات مصر بشكل عام بالتحديد المحافظات الشمالية التي على رأسها مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى كثافة السحب المنخفضة على القاهرة والوجه البحري والساحل الشمالي، فيما تقل احتمالية سقوط الأمطار على محافظات الوجه القبلي وصعيد مصر.

حلايب وشلاتين أكثر الأماكن إقبالا للأمطار

فيما أكدت الأرصاد الجوية أن منطقتي حلايب وشلاتين أكثر الأماكن في مصر توقعا لهطول الأمطار عليهم بنسبة 20% وهي النسبة الأعلى خلال تلك الآونة من العام نظرا لأنه الاسبوع الأول من فصل الخريف، الذي يشهد بدء انخفاض درجات الحرارة واعتدال ملحوظ في الطقس.

الإسكندرية تستعد لموسم النوات

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يتم المتابعة اللحظية لاستقبال النوات والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.

وأضاف الشريف لـ«الوطن»، أن المحافظة استعدت بشكل كبير لموسم الشتاء حيث يجرى تنفيذ عدد 12 مشروعا في هذا الشأن بمجموع تكلفة يصل إلى 910 ملايين جنيه.